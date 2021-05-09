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Giriş Tarihi: 9.5.2021 17:38 Son Güncelleme: 9.5.2021 17:48

Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren şahıs hayatını kaybetti

AA
Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren şahıs hayatını kaybetti

'da Mustafa D. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Fatma D. ile tartışmaya başladı. üzerine evi terk ederken, Mustafa D. kendini kitlediği odayı ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan Mustafa D., yanarak can verdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi Basmahane Sokak'ta oturan Mustafa D. (33), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fatma D. ile tartıştı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışma üzerine anne Fatma D, evi terk ederek komşularına gitti. Mustafa D, daha sonra kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

ANNE VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Mustafa D'nin cesedine ulaştı. Olay yerine gelen anne Fatma D. ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yanarak öldüğü belirtilen Mustafa D'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren şahıs hayatını kaybetti
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