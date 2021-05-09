Annesiyle tartıştıktan sonra odayı ateşe veren şahıs hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi Basmahane Sokak'ta oturan Mustafa D. (33), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fatma D. ile tartıştı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışma üzerine anne Fatma D, evi terk ederek komşularına gitti. Mustafa D, daha sonra kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.