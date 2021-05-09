Arazi kavgasında çifte cinayet

İzmit İlçesi Şahinler Köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Gırgırlar mevkiinde eşi ile kendilerine ait bahçede çalışmakta olan Serkan ve eşi Birsen Akarsu'nun yanına gelen, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet A. ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esanda Mehmet A. yanında bulunan tüfeği çıkartarak önce Serkan Akarsu'yu ardından eşi Birsen Akarsu'yu vurdu.



Serkan Akarsu

ZANLI YAKALANDI

Tarlada çalışırken tüfekle vurulan ve kanlar içerisinde kalan çifti gören bölge sakinleri, hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayı gerçekleştiren Mehmet A. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası öldürülen Serkan ve Birsen Akarsu'nun cenazeleri Adli İşlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.