Bağcılar’da Mescid-i Aksa’daki Filistinliler için dualar edildi

Kuranı kerimin indirilmeye başlandığı ve "Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi nedeniyle Bağcılar Belediyesi, özel bir etkinlik düzenledi. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen Kadir Gecesi özel programı internet üzerinden canlı olarak da yayınlandı.

Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sunumuyla gerçekleşen programda Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu ile Sefa Taşkesenlioğlu sundukları Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle dinleyenlerin kalplerinin pasını sildi. İmam hatip Adem Daştan ise seslendirdiği ilahilerle ilçe sakinlerine duygusal dakikalar yaşattı. Kur'an ziyafetinin sonunda ekran başındakilerle birlikte toplu şekilde dua yapıldı. Ellerin semaya açıldığı programda başta Kudüs olmak üzere dünyanın dört bir yanında zorluk ve sıkıntı içinde yaşayan Müslümanların kurtuluşu ve İslam aleminin huzuru için dua edildi. Kimi cep telefonundan kimi bilgisayarından duaya interaktif olarak katılım gösteren vatandaşlar da yapılan duaya "Amin" dedi.

RABBİMİZDEN ZAFER İSTEDİK

Kadir gecesini doya doya idrak etmeye çalıştıklarını söyleyen Büyük, "Kadir gecesinde yeryüzüne sükunet, huzur ve mutluk iniyor. Ama diğer taraftan da gönlümüzü acıtan, yüreğimizi yakan hadiseler de oluyor. Dün tam iftar saatinde İlk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'dan çok acı görüntüler izledik. Hiçbir kötü amacı olmayan sadece inandıkları Allah'a ibadet etmek üzere toplanan kardeşlerimize İsrail'in nasıl zulmettiğini izledik. Yüreğimiz burkuldu, kalbimiz incindi. Bugün dualarımızda Mescid-i Aksa'nın hürriyetini ve Müslümanların muzafferiyetini Rabbimizden istedik. Biliyoruz ki Allah mühlet verir ama hiçbir zaman ihmal etmez. Biz Allaha teslim olduk. Aynı zamanda yeryüzü coğrafyasının farklı bölgelerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için de dua ettik" dedi.

Programa sosyal medya üzerinden katılan vatandaşların okudukları hatimlerin de duası yapıldı.