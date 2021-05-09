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Giriş Tarihi: 10.5.2021 08:57

Bağcılarlı çocuklar annelerini anlattı

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Bağcılarlı çocuklar annelerini anlattı

Gönül Bağı Platformu’nun girişimiyle çocuklar ve gençlerin katılımıyla düzenlenen Anneler Günü özel yarışmasının kazananları belli oldu. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Her zaman olduğu gibi bu salgın sürecinde de en çok yorulanlardan olan annelerimizin yüzünü bu yarışma vesilesiyle güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Sosyal projelerle adını duyuran Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, bu yıl Anneler Günü dolayısıyla "Anneme Mektup" yarışması düzenledi.

Yarışmaya katılan çocuklar ve gençler annelerine olan özlem, sevgi, saygı ve duygularını kaleme aldı. Gönderilen hepsi birbirinden değerli, anlamlı mektuplarda özgünlük, kendini ifade edebilme ve Türkçeyi doğru kullanma kriterleri de dikkate alındı.

"ÇÜNKÜ SEN ANASIN" DEDİ BİRİNCİ OLDU

Yapılan değerlendirmenin ardından yarışmanın kazananları Gönül Bağı'nın sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Buna göre; "Çünkü Sen Anasın" isimli eseriyle İbrahim Şaşma birinci, "Canım Anneciğim" eseriyle Dilara Gökkaya ikinci ve "Canım Anacağım" eseriyle de Ebru Kafadar üçüncü oldu.

ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Yarışmada başarı gösteren öğrencileri kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öncelikle tüm annelerin bu özel gününü kutluyorum. Her zaman olduğu gibi bu salgın sürecinde de en çok yorulanlardan biri olan annelerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın annelerini bu şekilde anlatmaları geleceğe olan inancımızı artırdı" dedi.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenemezken kazananları ödülleri yakında kendilerine teslim edilecek.

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Bağcılarlı çocuklar annelerini anlattı
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