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Giriş Tarihi: 9.5.2021 18:22

Büyükşehir Belediyesi şehit ailesini oğullarının mezarına götürdü

SUAT SALGIN
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit ailesini oğullarının mezarına götürdü

Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Fikriye Evranos'un isteğini Belediyesi yerine getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 2006 yılında Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un annesi Fikriye Evranos'u arayarak Anneler Gününü kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit ailesini oğullarının mezarına götürdü | Video

Telefon görüşmesinde, oğlunun kabrini ziyaret etmek istediğini dile getiren Evranos'un bu isteğine Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile özel izin alındı. Çiçek hazırlatmayı da ihmal etmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

Fikriye Evranos, kendisine verilebilecek en güzel hediye olduğunu belirterek, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit ailesini oğullarının mezarına götürdü
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