Başıboş köpekler, 12 koyunu telef etti

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesinde Erdal Özkan'a ait ağıla çok sayıda sokak köpeği saldırdı. Koyunları kurtarmaya gelen vatandaşlara da saldıran köpekler, ağılda 12 koyunu da telef etti. Koyunların sahibi Erdal Özkan, ağılında 23 koyunun bulunduğunu belirterek akşam saatlerinde sokak köpeklerinin koyunlarına saldırdığını söyledi. Olay sonrası ağıla geldiğinde iki yaralı koyunun olduğunu ve 10 tanesinin de kayıp olduğunu söyleyen Özkan, "Koyunları yetiştirerek Kurban Bayramı'nda satışa sunacaktım. 22 adet koyunum vardı bu günde bir koç aldım 23 oldu ama 10 tanesi kayıp. Bu konuda Doğanşehir Belediyesi'nin önlem alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar bir önlem almaması nedeniyle bu olay yaşandı" dedi.





Köpeklerin ağıla saldırısına şahit olan Hakan Ürkmez ise, "Evim karşı tarafta. Bayağı bir gürültü oldu. Kopekler sürü halindeydiler hemen komşuma haber verdim. Maşallah belediyemiz internette her şeyi çözmüş. Benim çocuğum var, evden çıkamıyor. Köpekler sürü halinde gezdiklerinde insanlara da saldırıyorlar" ifadelerine yer verdi.