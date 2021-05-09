Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram Namazı saat kaçta kılınacak, bayramda camiler açık mı olacak? İşte Diyanet ile il il Bayram namazı saatleri!
Giriş Tarihi: 9.5.2021 14:16

saat kaçta kılınacak, bayramda camiler açık mı olacak? İşte Diyanet ile il il !

Bayram Namazı saat kaçta kılınacak, bayramda camiler açık mı olacak? İşte Diyanet ile il il Bayram namazı saatleri!

Ramazan Bayramı’na çok kısa bir süre kala saatleri şimdiden milyonların gündemine taşınıyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya geçen 17 günlük tam kapanmaya dahil olan bayramda tedbirler çerçevesinde ibadetini gerçekleştirilecek. Bu noktada ise “ belli oldu mu, saat kaçta kılınacak?” soruları gündeme taşınmıştı. Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte ramazana özel sitede yer alan duyuruya göre, , , ve diğer tüm illerdeki bayram namazı saatleri ve tüm detaylar…

Bayram Namazı saati şimdiden milyonlarca Müslümanın gündemine taşınırken öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı namaz saatlerini resmi sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre; "Bayram namazı saatleri belli oldu mu, saat kaçta kılınacak?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene Bayram Namazı için Camilerde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı yönünde bir açıklama bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerdeki bayram namazı saatleri…

Bayram namazı saatleri yayınlandı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bayram namazı saati! Diyanet ile 2020 bayram namazı saat kaçta?

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

NAMAZIN ARDINDAN "BAYRAMLAŞMA MERASİMİNİN YAPILMAMASI" TAVSİYESİNDE BULUNULDU

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, yaptığı açıklamada, "Bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir." dedi.

Erul, geçen yıl bayram namazlarının Kovid-19 nedeniyle camilerde kılınamadığını, hatta evlerde kılınıp kılınmaması konusunda tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

Bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde kılınamadığını belirten Erul, toplumun bir kez daha ramazanın huzuru, hazzı ve tadının teravih namazlarında olduğunu yaşayarak öğrendiğini anlattı.

Erul, ramazanın önemli geleneklerinden birinin de dost, akraba ve komşularla yapılan iftarlar olduğunu söyledi.

Bu ibadet ve geleneklerin salgın nedeniyle yapılamadığına işaret eden Erul, şunları kaydetti:

"Bu noktada millet olarak bayram sevincini yaşayabilmemiz adına şahsen bayram namazlarının kılınmasının önünün açılmasını, herhangi bir yasaklama getirilmemesini çok arzu etmekteyim. Ancak bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir. Çünkü şu anda baba ile oğul bile merhabalaşamıyor, el öpemiyor ve kucaklaşamıyorsa, vatandaşın da gönülleri, dilleriyle bayramlaşması, selamlaşması, eskiden yapılan o bayramlaşmanın salgın sebebiyle yapılmaması uyarısında bulunmak gerekir."

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram Namazı saat kaçta kılınacak, bayramda camiler açık mı olacak? İşte Diyanet ile il il Bayram namazı saatleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA