Bursa’da feci kaza

İstanbul Bursa karayolu Orhangazi ilçesi girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri aracın evraklarını kontrol ettikleri esnada, aynı yönde gelmekte olan ve aşırı süratli olduğu belirlenen Hasan Özlük Türkkan (39) idaresindeki 59 KA 115 plakalı araç, polis noktasında bekleyen, Ali Çetin Tekinoğlu (44) idaresindeki 34 LC 3423 plakalı araca ve Ömer Erdoğan (40) idaresindeki 06 BV 0275 plakalı araçlara çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Polis noktasında bekleyen iki otomobilde de çocukların olması büyük korku yarattı.

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Polis noktasına kontrolsüz ve aşırı hızla daldığı belirlenen aracın sürücüsü Hasan Özlük Türkkan araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza noktasına gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Türkkan uzun uğraşlar sonrasında çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis noktasına hızla dalan aracın çarptığı iki otomobilde bulunan biri 2, biri tek çocuklu aileler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan diğer araçlardaki toplam 6 kişi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.