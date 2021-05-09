Çırak bulamayan marangoz eşine çıraklık etti, ‘Canan usta’ oldu!

Kütahya'nın ilçelerinden Tavşanlı'da yaşayan ve marangozluk işiyle uğraşan 46 yaşındaki Mehmet Ali Kutlu, 2 yıl önce işinde kendisine yardımcı olabilecek bir yardımcı bulamayınca hayat arkadaşı Canan Kutlu imdadına yetişti.

Üç çocuk annesi Canan Kutlu, eşine çırak kolları sıvayıp giriştiği marangozlukta kısa sürede ustalaştı. Vefakar anne, bu süreçte çocuklarını da ihmal etmedi. Hem ev işlerini yapan hem de marangozhanede işi öğrenen Canan Kutlu, yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede işi öğrenmeyi başardı. Gelen müşterilerin de 'Canan usta' dediği 41 yaşındaki Kutlu, işleri de büyütme kararı aldı.

Eşi ile birlikte tüm gün atölyede çalışan Kutlu, şunları söyledi: "Eşim ile birlikte mobilya imalatı yapıyoruz. İki senedir eşime yardım ediyorum. Beraber çalışıyoruz. Kapı, dolap gibi her türlü işi yapıyoruz. Erkek işi diye adlandırılıyor fakat bir kadının istedikten sonra yapamayacağı iş yoktur."

KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) başvurmak istediğini belirten Canan Kutlu, "Bu alanda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. KOSGEB'e başvurmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim" dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Kutlu, "Sadece okula giderek değil boş vakitlerini de değerlendirsinler. Bunlar bir meslek bir altın bileziktir. Bu gibi işlerde pek çırak kalmadı. Arkadan yetişen yok." şeklinde konuştu.

1986 yılından bu yana marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu ise, çırak bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, "Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, eşimle el ele verdik çalışıyoruz, gayet memnunum." diye konuştu.