Dünyadakı adaletsızlık musibetlere davetiye çıkarıyor

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu rektörü Nihat Hatipoğlu ile atv'de yayınlanan programı öncesi bir araya geldik. Evlerimizde karantinada olduğumuz şu günlerde maneviyatımızı ve umudumuzu diri tutmanın yollarını konuştuk. Hatipoğlu: "Bu dönem her zamankinden daha çok cömert olmalıyız. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanların olup olmadığınız yoklayalım. Evlerimiz Hiramız olsun. Allah'ı zikredip ibadet edelim" diyor.



- Bu bayramda karantinadayız. Sevdiklerimizden ayrı evlerimizde olacağımız bir bayram olacak. Kalpler kırık, umutlar tükenmek üzere... Tam da şimdi "Nerede o eski bayramlar" diyoruz. Maneviyatımızı nasıl yükselteceğiz, umudumuzu nasıl diri tutacağız hocam?

- Bu tür musibetlerin iki yönü var. Maddi yani zahiri ve manevi yönü. İnsanlar duayı hakkı ile kullanamadılar. Egosu kabarık olan insanlar dünyaya hâkim olmaya başladı. Geri kalmış ülkelerin halkları ezildi. Onların tüm zenginliklerine çöktüler. Hâlâ ırkçılık var dünyada. İnsanlar dengeyi bozdu, bu yüzden Allah: 'Siz değişmeden ben değiştirmem' diyor. Burada hepimiz yanıyoruz. Çünkü bir sıkıntı gelince umumi gelir, ayrım yapmaz. İnsanlık bencillikten sıyrılabilirse ilerdeki musibetleri de önlemiş oluruz inşallah.



- Adaletsizlik musibetleri mi çağırdı?

- Bir tarafta açlıktan bir deri bir kemik kalan insanlar varken diğer tarafta ihtiyacından fazlasını tüketen obez insanlar var. Allah bu adaletsizliği affetmez.

İnsanlar Allah'ı unuttu. Karşısındaki insanların haklarının olduğunu unuttular. Herkes kendine göre yaşamaya başladı. Komşuluk hakları tükendi.

Azgınlık, haset, dedikodu arttı.

Mahallelere ayrışma başladı. Aynı mahallede olanlar birbirinin günahını görmezden geldi. Böyle bir dönemde bu hastalık geldi. Peygamberimiz bir hadisinde 'Allah'ın kurallarına uyulmazsa, daha önce hiç duyulmamış hastalıklar çıkacaktır' demiştir. İnsanlığın Allah'a dönüp 'Biz hata yaptık' diye dua etmesi lazım. Ama bu tedbirleri elimizden bırakacağız anlamına gelmiyor.



AŞI KONUSUNDA BENCİLLİK VAR



- Pandemi ortamında bile sürüyor bu adaletsizlikler...

- Aşı konusunda bile bencillik var. Afrika'daki geri kalmış ülkelere hiçbir yardımda bulunulmuyor. Oysa adaletli paylaşımın olması lazım. İnsanlık kurtulacaksa beraber kurtulacak. Bu yüzden adalet ve merhamet şart.

- Baskın güçlerin dünyada yeni bir düzen kuracağı konuşuluyor. İnsanların ise umudu tükeniyor. Oysa en büyük plan bozucu Allah'tır ve kullarını çaresizlik içinde bırakmaz, değil mi?

- İnsanlık üzerinde belli tezgâhlar uygulanıyor olabilir. Laboratuvar ortamında bazı şeyler üretilebiliyor. Allah:

'Onlar tuzak kuruyor ama ben de kuruyorum' diyor ama Allah'ın bu tuzağını doğru anlamak lazım. Allah insanlara tuzak kurmaz, zaten ihtiyacı da yok.

Bir şeye ol der ve olur. Allah kurulan tuzakları boşa çıkarır. Ben de koronavirüs oldum. Sıkıntı çektiğim anlar oldu.

Bunların hiç biri bizi Allah'tan uzaklaştırmadı. Tam tersi Allah'a olan ihtiyacımızı ve tevekkülümüzü pekiştirdi.

Bundan on dakika sonra ne olacağı belli değil ki?

Öncelikle bu dünyanın ebedi olmadığını hatırlayacağız. Allah'tan gelene rıza göstereceğiz. Bir hadiste Allah'ın 'Ben kulun düşündüğü gibiyim' dediği yazıyor. O yüzden biz olumlu düşüneceğiz.

Bu ilk salgın değil, hepsi gibi bu da bitecek. Önemli olan bundan sonra aynı hataları yapmamak. Hastalık korkusu Allah'a hesap verme korkusundan daha ağır olmamalı.

- Bill Gates'in tebeşir tozuyla Güneş'i karartmak gibi bir projesi var. Bu gerçekleşirse bir kıyamet alameti sayılabilir mi?

- Gökteki ve yerdeki bozukluklar insanların kendi yaptıklarıdır. İnsanların dünyayı hoyratça kullanmasının sonucudur. Bu tür insanlar da insanlığı kobay olarak görüyor. Dünya üzerinden hâkimiyet kuracak insanların en sefil insanlar olacağı hadislerde yer alıyor. Bunların ne yapacaklarından emin olamıyorsunuz. Ama her hesabı Allah bozar.

- Yapay et üretimine geçiliyor. İneklerin de dünyaya zarar verdiği söyleniyor. Bu tür gelişmelere dinen nasıl bakmak gerekir?

- Allah'ın koyduğu düzeni bozmak, Allah'la yarışır gibi bir duruma girmek egemen güçlerin yeni bir tezgahı. Bunların hepsine mesafeli davranmalıyız.

Bu oyunu İslam alemi olarak bozmalıyız.

İslam aleminin başındaki insanlar güçlerini birleştirseler, inanıyorum ki egemen güçlerin tüm tezgâhlarını bozabilirler.

Allah 'Müminler kardeştir' demiş ama biz başkalarını kardeş seçiyoruz kendimize.

- Fitreler verilmeye başlandı. Ancak evlerde olduğumuz için EFT, havale yoluyla gönderimler yapıyoruz...

- Fitreleri tabii ki online bankacılık sistemi ile yapabiliriz. Sadece fitre değil diğer yardımlarımızı da yapalım.

Yardım kolileri de gönderilebilir. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz ve bu dönemde en önemli şey yardımlaşmaktır.

- Şu an video platformlarında 'Allah'ın esmaları ile çakralarınızı açın' şeklindeki meditasyon videoları çok popüler. Bu tür yöntemler caiz midir?

- Yapılması gereken en doğru şey ramazanın son on gününde itikâf ibadeti yapmak. İtikâf, peygamberimizin ramazanın son on gününde evini terk edip caminin bir bölümünde kendini Allah'a adamasıdır. Hem oruç tutuyor hem de namaz, zikir, tefekkür, Kuran okuma gibi ibadetlerle geçiriyor. Bunu evlerde de yapabiliriz.

Evde iki saat televizyondan, telefonlardan uzak durun, Allah'ı zikredin, namaz kılın, Allah'ın isimlerini sayın. Kalbi rabıta kuralım, yani güzel şeyler düşünelim. Evde on dakika oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatın ve Kâbe'yi düşünün. Bizim meditasyona ihtiyacımız yok, zaten İslam'ın özünde var bunlar. Şu an evlerimiz bizim Hiramız olsun.

- Pandemi döneminde insanlara vereceğiniz bir tavsiye var mıdır?

- Bu süreçte cömert olalım. Sıkıntıda olan insanlar kapınıza geldiğinde geri çevirmeyelim. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanların olup olmadığınız yoklayalım. Allah cömerttir ve cömertleri sever.





Z KUŞAĞINA HAKSIZLIK ETTİK



- Programınızda bu yıl pek çok yenilik var. Stüdyonuz ve seyircilerin Zoom ile katılımı da bunlardan biri. Özellikle gençlerden çok soru gelmesi dikkat çekici...

- Bu yıl Zoom uygulaması ile teknolojiyi etkin şekilde kullandık. Sahur ve iftar vakitlerinde binlerce genç Zoom'la bağlandı. Aslında hedefim hem Z kuşağı denen gençlerimizi bir dini program vesilesi ile din hakkında bilgili kılmak hem Zoom'un başında dört kuşağı toplamaktı. Bunu da başardık. Sabah saat 03.30'da dede, nine, evlat, anne, torun yayına bağlandı. Z kuşağına haksızlık ettik. Yani kayıp bir nesil yok. Tam tersine dinini öğrenmek isteyen gençlerimiz var. Bunu ülkemizin insanına gösterdik.



BİTCOİN ŞAİBELİ BİR ALIŞVERİŞTİR



- Bitcoin konusunda size sürekli soru geliyordu ve siz de 'uzak durun' diyordunuz ve sistem şu an tıkandı. Haklı çıktınız...

- İslam fıkhının gerektirmiş olduğu helal olan alışveriş türleri vardır. Bitcoin şaibeli bir alışverişti. Çünkü para bir gerçek değer olarak ortada değil. Borsa gibi de değil, çünkü borsa oturmuş, karşılığı ve ortadaki malların belli olduğu bir sistem. Bitcoin ise sanal, olup olmadığı belli olmayan bir para. O paraları kim ödeyecek belli değil. Meçhul alışverişler haramdır. En azından biz bu gibi konularda tevakkuf etmeliyiz. Biz din adamı olarak helal ya da haram diyerek din adına karar veriyoruz. İnsanlar bizim sözümüzle para çekecek ya da yatıracak. Bu gördüğüm için soranlara 'Sakın oynamayın, uzak durun' diyordum. Haklı olduğum da ortaya çıktı.



ANNELER CENNETİN KAPISIDIR



- Bugün Anneler Günü. Çoğu anne çocuğuna, evlatlar da annelerine hasret bugün. Annelere bir mesajınız var mı?

- Dışarı çıkılmadığı için tüm yük annelerin üzerinde. Annelere karşı sağduyulu olalım. Yaptıkları hizmetleri görelim. Annemize ya da eşimize teşekkür edelim. Erkekler 'Hanım hakkını helal et' cümlesini çok kullansınlar. Evlatlar da annelerinden helallik istesinler. Onlara güzel cümleler kursunlar. Annelerin güzel şeyler duyması hakları. Anneler cennetin kapısıdır. Günahları affettirenlerdir. Ayaklarının altını öpmek lazım. Anneniz yaşıyorsa nimetiniz çoktur. Hep duasını alın.