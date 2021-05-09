Ekmek kapısı: Abhaz peyniri

Türk Patent ve Marka Kurumunca 29 Nisan'da "Adapazarı kabak tatlısı"yla birlikte coğrafi işaret tescili verilen "Sakarya Abhaz peynirinin (Abaza)", bölgedeki kadınlar için gelir kapısı olması bekleniyor.Eski usullerle evlerde hazırlanan ve 12 saatlik üretim sürecine sahip Abhaz peyniri, lezzeti ve kıvamıyla tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Oda sıcaklığında bekleyen sütün doğal şırdanla mayalanmasının ardından pıhtılaşması bekleniyor. Daha sonra ateşte kaynayan suda sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurulan peynire genelde örgü şekli veriliyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, şehrin her ilçesinde mutlaka bir kadın kooperatifi kurduklarını, bunların sayısının 8'i geçtiğini bildirdi. Altuğ, bu kooperatiflerde Abhaz peyniri gibi birçok ürünü kadınların üreterek online Türkiye'ye pazarlayacaklarını ve ürünlerin değerine değer katacaklarını kaydetti. Kalayık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucularından Pervin Mertdil amaçlarının peyniri dünya sofralarına taşımak olduğunu vurguladı. Mertdil, "Kooperatifimizde diğer yöresel ürünlerimizi de üretmek istiyoruz ancak ana temamız Abhaz peyniri. Hem ekonomiye katkıda bulunacağız hem de ev hanımlarımızı ekonomimize kazandırmış olacağız. Bir canlılık bir hareket olacak. İlerleyen zamanda köyde istihdam oluşturacağına inanıyorum" dedi. AAMERTDIL, tesisleşme süreçlerinin devam ettiğini ve bu noktada yerel yönetimlerden alacakları desteklerle seri üretime başlayacaklarını sözlerine ekledi. Kooperatifin diğer kurucularından Setenay Alkın ise köydeki bütün kadınların Abhaz peyniri yaptığını ancak bunu markalaştırmak, kurumsallaştırmak ve dünya sofralarına taşımak için kooperatifi kurduklarını kaydetti.