Ekmek kuyruğu değil, çiçek kuyruğu

Tam kapanmanın yaşandığı İstanbul'da anneler günü nedeniyle çiçekçilere muafiyet getirildi.

Pazar günü anneler gününü kutlamak ve annelerine çiçek almak isteyenler çiçekçilere akın ettiler. Anneler günü nedeniyle tam kapanmadan muaf olan çiçekçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Annesini mutlu etmek isteyenler çiçekçilere koşarak gül veya annelerinin sevdiği çiçekleri almak için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldılar.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren çiçekçi esnafı bir gün dahi olsa anneler gününde iyi bir satış yaparak mutlu oldular.