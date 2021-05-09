Engelliler Haftasında dilekleri gerçek oldu

Aile Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizm rahatsızlığı bulunan vatandaşların dilekleri alındı, 'mavi balonlara' yazıldı ve havaya uçuruldu.

Nesrin Yıldız (35) masal kahramanı 'pamuk prenses' kıyafeti, 7 yaşındaki küçük Yunus Sarıoğlu bisiklet, Zerin Begüm Çoşkun (32) tenis raketi ve Murat Karatepe (31) tablet istedi. 'Sosyal melekler' diye adlandırılan kurum çalışanları, çok özel dilekleri gerçekleştirmek için harekete geçti. İstenen kıyafet, bisiklet, raket ve tablet, 'Üşümesin Yürekler' ve 'Benim Yuvam Gönülleri'nden temin edilip, otizmin simgesi mavi balonlarla süslendikten sonra, Yıldız, Sarıoğlu, Çoşkun ile Karatepe'ye ulaştırıldı.

PAMUK PRENSES OLDU

Muğla'nın Muslihittin Mahallesi'nde ailenin ikiz çocuğundan biri olan 35 yaşındaki Nesrin Yıldız, otizmli olarak dünyaya geldi. Evde bakım hizmetinden yararlanan Nesrin Yıldız, Dünya Otizm Günü'nde, pamuk prenses kıyafeti dileğinin 'sosyal meleklere' iletti. Yetkililer, Yıldız'ın isteği olan kıyafeti temin etti. Mavi balonla süslenen kıyafet Dünya Engeliler Haftası'nda Yıldız'a verildi. Hemen kıyafeti giyen Yıldız, masal kahramanı pamuk prenses oldu. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Yıldız, 'sosyal meleklere' teşekkür etti.

Yıldız şöyle konuştu: " Çok heyecanlandım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Dileğimi gerçekleştiren, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ederim."

MİNİK YUNUS BİSİKLETİNE KAVUŞTU

Düğerek Mahallesi'nde yaşayan Sarıoğlu ailesinin otizmli çocuğu 7 yaşındaki Yunus ise bisikletini görünce ne yapacağını bilemedi. Küçük Yunus, hemen bisiklete bindi, pedala bastı. Hiç bisiklete binmediğini ifade eden Sarıoğlu, dileğini gerçekleştirenlere çok teşekkür etti. Annesi Rukiye Sarıoğlu, "Oğlumun en büyük dileği, bir bisiklete binebilmekti. Bugün oğlumun hayali gerçek oldu. Hemen bisiklete binip sürmesi bizi çok sevindirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

DEVLET VATANDAŞININ HİZMETİNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Seyfi Bozçelik, tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde olduklarını ve onların gereksinimlerini yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Seyfi Bozçelik şunları söyledi:

"Dünya Otizm Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü olarak, özel gereksinimi olan bireylerimizden ve ailelerinden ihtiyaçlarıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Gelen istekleri gökyüzüne balonla uçurmuştuk. Uçurduğumuz balonlar gönüllüler tarafından alınarak temin edildi. Bugün bayram öncesi ailelerimize ve çocuklarımıza ulaştırdık. Bizim için çok kıymetli bir çalışma oldu. Bu kapsama minik Yunus'umuza bisikleti verildi. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Devletimiz her zaman çocuklarımızın yanındadır. Bakanlık ve müdürlük olarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ailemize de çok teşekkür ediyoruz."

TÜM DİLEKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Dr. Emine Ebru Bozçelik, "Biz,' Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, 50 yakın bireyin dileklerinin ne olduğunu öğrendik. Akabinde de sağ olsun gönüllülerimiz sayesinde, tüm dilekleriniz yerine getirdik. Dilekler içerisinde enteresan ve güzel dilekler geldi. Nesrin de pamuk prenses olmak istedi. Onun dileğini gerçekleştirdik. Diğer dilekler de yerine getirilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.