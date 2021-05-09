Eyüpsultan'da çölyak hastaları unutulmadı

Eyüpsultan Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde çalışmalarına aralıksız devam ederken bu zor günlerde çölyak hastalarını da yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" nedeniyle, ilçede bulunan 80 çölyak hastası için, içlerinde gluten içermeyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, tel şehriye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çorbası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi ürünlerden oluşan gıda paketleri hazırladı.

Yine çölyak hastası vatandaşlar için, gıda ürünlerine ek olarak, içerisinde hijyen ürünlerinin bulunduğu bir paket daha oluşturuldu.

Özenle hazırlanan paketler vatandaşların kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Çölyak hastası vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun oldukları belirterek Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

"BELEDİYEMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Çölyak hastası vatandaşlardan Dilek Mutlugünlü: "Belediyemizin çölyak hastalarını düşünmesi çok güzel bir şey, çok memnunuz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Çünkü bu ürünler herkesin maddi gücü yetip de alabileceği ürünler değil. Her insan alamıyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin yanımızda olduğunu bilmek gerçekten çok güzel." dedi.

"MEMNUNİYETİMİZİ BELEDİYE BAŞKANIMIZ DENİZ KÖKEN'E İLETİN"

Çölyak hastası Gülşah Polat'ın annesi Zeynep Polat ise: "Eyüpsultan Belediyesi'nin çölyak hastası olan kızıma yaptığı yardım için çok memnunum. Memnuniyetimizi Belediye Başkanımız Deniz Köken'e iletirseniz çok mutlu olurum." şeklinde konuştu.

"ALLAH BELEDİYEMİZDEN RAZI OLSUN"

Mustafa Ozan Sungurtekin isimli vatandaş da: "Bu gibi sorunlarımıza destek olduğu için, pandeminin olduğu şu günlerde bize yardımcı olduğu için belediyemizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

3 AYDA BİR GIDA DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Eyüpsultan Belediyesi, bu kapsamda özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.

Paketlerini teslim alan vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glutensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor.