Fatih sokaklarında Anneler Günü bando takımı ve klasik otomobil kortejiyle kutladı

Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, sabah Kocamustafapaşa Meydanı'nda başladı. Meydandan hareket eden klasik otomobiller, ilçe sokaklarını gezerek, annelerin gününü kutladı.

Klasik otomobillerde bulunan bando takımı ise çeşitli müzikler çaldı. Anneler Günü anonsunu duyan vatandaşlar evlerinin camlarına, çıkarak korteji izledi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencerelerinden sepet sarkıttı. Belediye görevlileri sepetlere saksıda çiçek ve ayna hediyelerini koydu. İlçe genelinde 15 bin saksı ile cep aynası hediye edileceği öğrenildi. Fatih belediyesinin bu özel günde yaptığı etkinlik semt halkını oldukça mutlu etti. Annelerin hatırlanması evlerinin pencerelerinden hediye alan anneleri duygulandırdı.