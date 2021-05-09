Fedakâr anne oğlunu ‘mezuniyete’ taşıdı

Tekirdağ'da 61 yaşındaki Şahver Garip, 10 yıl önce ehliyet ve otomobil alarak kursa ve üniversiteye taşıdığı bedensel engelli oğlunun eğitimini tamamlamasının mutluluğunu yaşıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşayan Aykut Garip, 1999 yılında eşini kaybetti. Oğlu Aykut da 2006 yılında 15 yaşındayken geçirdiği felç sonucu hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Aykut 9 yıl evden çıkamadı. Şahver Garip, oğlunu dışarı çıkarıp sosyalleşmesi ve üniversiteye hazırlık kursuna getirip götürmek için ehliyet ve araba alarak direksiyon başına geçti. Oğlunu üniversite hazırlık kurslarını getirip götürdü. Evladını 4 yıl boyunca da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesine götürerek Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmasında büyük pay sahibi oldu. Garip, "Oğlum istedi. İlk başta 'ben yapamam' dedim. Sonra kursa yazıldım. Ehliyet aldım" dedi. Aykut Garip (30), "Diplomamın yarısı annemin" dedi. AA