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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Fırıncıları dolandıran sahte polis, fırıncı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Fırıncıları dolandıran sahte polis, fırıncı çıktı
Sultanbeyli'de fırınlara giderek kendisini polis diye tanıtan, fırın sahipleri hakkında bilgi toplayan ve 'Eksikleriniz var' diyerek iş yeri sahiplerinden para talep ettiği öne sürülen Sahte polis yakalandı. Kendisi de fırıncı çıkan sahte polisin üzerinde ağabeyine ait olan ve "Ekmek Dağıtımı" adına kullanılan bir "Askeri Komutanlık Giriş Kartı" ele geçirildi. Fırın işleten M.Y. (37) gözaltına alındı. Şüphelinin fırınlara giderek kendisini "Polis" olarak tanıttığı ve haksız kazanç sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Dört suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Fırıncıları dolandıran sahte polis, fırıncı çıktı
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