Günün annesi Yalova'dan... Çobanlık yaparak kızını okutuyor

Kendi ayakları üzerinde durduğunu belirten Geçer, el birliği ile tüm zorlukları da aştıklarını dile getirdi. Askerden gelen 26 yaşındaki oğlunun da kendisine destek olduğunu, 18 yaşındaki kızının da bu yıl lise eğitimini tamamlayacağını söyleyen Geçer, "Eşimi kaybetmenin ardından sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hem çocuklarıma, hem de hayvanlarımıza annelik yaptım. Hayvanlarımız da benim çocuklarım. Elbette sıkıntılarımız oluyor bazı zamanlar fakat üstesinden gelebiliyoruz. Hem anne hem baba olmak zor bir durum." dedi.