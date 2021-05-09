Hatice anne nasıl öldü? 12 yıllık sır!

Ayşegül Özkaçak'ın annesi Hatice Özkaçak, 2009 yılında yaz tatilini köyünde geçirmek için Kars'a gitti. Hasçiftlik Köyü'ndeki tek katlı evine yerleşen Hatice Özkaçak (61), 24 Nisan 2009 tarihinde akrabaları tarafından evinde ölü bulundu. Annesinin ölüm haberini alan Ayşegül Özkaçak, cenaze işlemleri için soluğu köyde aldı. Ancak iddiaya göre Özkaçak'ın akrabaları, cenazeyi Ayşegül'e göstermeden defin işlemlerini tamamladı. Bunun üzerine Özkaçak, annesini son yolculuğuna uğurlayamadan İstanbul'a döndü. Aradan geçen 12 yılın ardından annesinin cinayete kurban gittiğini şans eseri öğrenen Özkaçak, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
Ayşegül Özkaçak
CENAZESİNİ DAHİ GÖSTERMEDİLER
Ölüm haberini aldıktan sonra cenaze işlemleri için Kars'a giden Ayşegül Özkaçak; "Köye ulaştığımda annemin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Ertesi sabah uyandığımda ise ablamlar bana cenazeyi bile göstermeden defin işlemlerini gerçekleştirmişler. Ölüm raporunu okuyan ablama neden öldüğünü sorduğumda 'Tansiyonu düşünce kafasını yere çarpıp vefat etmiş' dedi. Ben de o acıyla hiç şüphelenmeden İstanbul'a geri döndüm." diye konuştu.
Hatice Özkaçak
GERÇEK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Annesinin cinayete kurban gittiğini tam 12 yıl sonra şans eseri öğrendiğini ifade eden Özkaçak; "Sevgi ablam beni arayarak 'Annemin mezarını açacaklarmış, sen bir şey mi yaptın?' diye sordu. Ben de konu hakkında bilgim olmadığını söyledim. Daha sonra ne olduğunu sorduğumda lafı geçiştirip telefonu kapattı. Ben de durumdan şüphelenerek savcılığı aradım, beni Kars'a çağırdılar. Savcı ile görüştüğümde bana annemin doğal yolla ölmediğini, ortada cinayet olduğunu söyledi." dedi.
Hatice Özkaçak ve çocukları
BİRİLERİ DOSYAYI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ
Savcıdan annesinin darp edilip boğularak öldürüldüğünü öğrenen Özkaçak; "Biz 6 kardeşiz ama cinayet dosyasında annem köyde yalnız yaşayan kimsesiz biri olarak gösterilmiş. Olay yerinde inceleme bile yapılmamış, akrabaların ifadesi alınmamış, faili meçhul olarak gösterilmiş. Adeta birileri el birliğiyle dosyayının üzerini kapatmaya çalışmış." ifadelerini kullandı.
Hatice Özkaçak (soldan ikinci) çocukları ve yakınları
ANNEM DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU
Savcıyla görüşmesinde annesinin ölümüyle ilgili iki isimden şüphelendiği söyleyen acılı evlat; "Annem miras meselesi yüzünden amcamın oğlu Kenan Özkaçak ile kavgalıydı. Son olarak annem Kenan'ın eşini yasak aşkıyla basınca annemi sürekli tehdit etmeye başlamışlar. Annem bir de altın meslesi yüzünden dayımın oğlu İbrahim Sapan ile husumetliydi. Bu baskılar sebebiyle annem defalarca jandarmaya gidip şikayetçi olmuş ama bir sonuç alamamış. Annemin ölümünden bir ay sonra da Mehmet Sapan tartışma konusu altınlarla beraber köyü terk etmiş. Bu insanların ifadeleri dahi alınmamış." açıklamasında bulundu.
Ayşegül Özkaçak annesi Hatice Özkaçak ile birlikte
MÜGE ANLI OLAYA EL KOYDU
12 yıl boyunca şüphelilere bir işlem yapılmadığı için cinayeti Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına taşıyan Özkaçak, "Müge Anlı'ya çıkınca işler değişti. Yıllardır sessiz olan tanıklar ve şüpheliler programa çıkıp konuşmaya başladı. Kenan da çıkıp konuştu. Tanıkların ifadelerinin ardından Kenan gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama aradan az bir zaman geçince tekrar serbest bırakıldı." dedi.
ADALET İSTİYORUM
Cinayetin ikinci şüphelisinin henüz ifadesinin alınmadığını ileri süren Özkaçak; "Adalet istiyorum, failler bir an önce hakkaniyetli bir şekilde sorgulansın" diye konuştu.