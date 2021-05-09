Hatice anne nasıl öldü? 12 yıllık sır!



Ayşegül Özkaçak annesi Hatice Özkaçak ile birlikte

MÜGE ANLI OLAYA EL KOYDU

12 yıl boyunca şüphelilere bir işlem yapılmadığı için cinayeti Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına taşıyan Özkaçak, "Müge Anlı'ya çıkınca işler değişti. Yıllardır sessiz olan tanıklar ve şüpheliler programa çıkıp konuşmaya başladı. Kenan da çıkıp konuştu. Tanıkların ifadelerinin ardından Kenan gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama aradan az bir zaman geçince tekrar serbest bırakıldı." dedi.

ADALET İSTİYORUM

Cinayetin ikinci şüphelisinin henüz ifadesinin alınmadığını ileri süren Özkaçak; "Adalet istiyorum, failler bir an önce hakkaniyetli bir şekilde sorgulansın" diye konuştu.