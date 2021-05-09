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Giriş Tarihi: 9.5.2021 17:33

İnşaata giren hırsızlık şüphelisini işçiler yakaladı

DHA
İnşaata giren hırsızlık şüphelisini işçiler yakaladı

'ta inşaat halindeki binaya giren, hırsızlıktan sabıkalısı olan şüpheli Y.K., işçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki 4 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İnşaata izinsiz giren Y.K., binadaki işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K.'nin inşaattan hırsızlık olayları nedeni ile sabıkası bulunduğu belirlendi.

BAŞKA İNŞAATLARA DA GİRMİŞ

İnşaat sahibi Erdoğan Çopur, "Arkadaşlar beni çağırdı, ben o esnada üst kattaydım. Görevli polis memurları bu arkadaşı zaten daha önceden tanıyorlarmış. Gördükleri gibi ismini söylediler. Bu şahsın bazı inşaat işleri yapan arkadaşlarımızın da malzemelerini de çalmış. O sırada binada çalışan arkadaşlarımız fark edip içeride yakaladılar" dedi.

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İnşaata giren hırsızlık şüphelisini işçiler yakaladı
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