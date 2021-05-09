İstanbul için sevindirici gelişme: İşte coronavirüs vakalarında son durum

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.
VAKA SAYISI YÜZDE 34 AZALDI
Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.
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VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ
8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken vaka sayısı ise 20 binin altına düştü. Bugün 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.
28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.