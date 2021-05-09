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Giriş Tarihi: 9.5.2021 14:36

'da 'nde vicdanları sarsan olay! Önce eşi sonra oğlu dövdü...

İHA
İstanbul'da Anneler Günü'nde vicdanları sarsan olay! Önce eşi sonra oğlu dövdü...

Esenyurt'ta, vicdanları sarsan bir olay yaşandı. 'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı.

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.


İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.



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Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak "imdat" diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması da yer alıyor.

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İstanbul'da Anneler Günü'nde vicdanları sarsan olay! Önce eşi sonra oğlu dövdü...
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