İstanbul'da Anneler Günü'nde vicdanları sarsan olay! Önce eşi sonra oğlu dövdü...

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.