İstanbul'da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulamasıyla İstanbul'daki hareketliliği de azalttı.

TEM otoyolu, D-100 karayolu ile bağlantı yolları ve ana caddelerde normal zamanlarda akşamları görülen trafik yoğunluğu oluşmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde ise polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı kısmi yoğunluk yaşandı. Haftasonu ise vatandaşlar tam kapanma için evlerinden çıkmazken İstanbul'a turist olarak gelenler alanları ve meydanları doldurdular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 11.00 itibariyle yüzde 2 olarak ölçüldü. Kentte meydanlar, sahiller ve parklarda da sakinlik yaşanırken, vatandaşların marketlerden ve fırınlardan alışveriş yoğunluğu göze çarptı.

Bu arada, haftanın son gününde kısıtlamadan muaf olanların genelde özel araçları tercih etmesiyle İstanbul'un bazı noktalarında gün içinde yapılan denetimlerden dolayı trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.