'ATLARIN HESABINI VEREMEYENLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalar'daki atların durumuyla ilgili açıklama yaptı. İBB yönetimini eleştiren Erdoğan, "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz" dedi. Bazı çevrelerin sessiz kaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz" ifadelerini kullandı.

İBB'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

'224 AT ÖLMÜŞTÜR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

"PEKİ YA DİĞERLERİ?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.