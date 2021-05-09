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Giriş Tarihi: 9.5.2021 09:35 Son Güncelleme: 9.5.2021 11:15

Kardeşleri, annelerinin mezarına polis götürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kardeşleri, annelerinin mezarına polis götürdü

'da geçtiğimiz ay lösemiden hayatını kaybeden Fatma Can’ın (39), çocukları Yaren (18), Yiğit Can (14) ve Alp Can (13), polisler tarafından annelerinin mezarına götürülüp “Anneler Günü”nü kutladı. Annelerinin mezarının başına çiçekler koyan üç kardeş, “Anneciğim biz geldik. Anneler Günün kutlu olsun” dediler.

Adana'da yaşayan üç çocuk annesi Fatma Can, lösemiden 24 Nisan 2021'de hayatını kaybetti. Fatma Can, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üç kardeş ilk kez annesiz geçirecekleri Anneler Günü'nün burukluğunu yaşamaya başladı. Üç kardeş tam kapanma nedeniyle çok sevdikleri annelerinin mezarına gidemeyeceklerinin burukluğunu yaşamaya başladı.


Fatma Can

Can ailesinin bir yakını Adana Emniyet Müdürlüğünü arayarak kardeşlerinin durumunu anlattı. Bu istek Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. Müdür İnci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne talimat vererek üç kardeşin Anneler Günü'nde annelerinin mezarına götürülmesi talimatını verdi.

Bunu üzerine ekipler hemen aileyle irtibata geçti. Ekipler Huzurevleri Mahallesi'nde oturan üç kardeş ile babaları Mükremin Can'ı alarak Kabasakal Mezarlığı'na götürdü. Annelerinin mezarına çiçekler koyan üç kardeş daha sonra dua etti. Kardeşler "Anneciğim biz geldik. Anneler Günün kutlu olsun" derken duygu dolu anlar yaşandı.

İlk kez Anneler Günü'nü annesiz geçirdiğini belirten üniversite öğrencisi Yaren Can, "Tam kapanma nedeniyle annemizi ziyaret edemeyeceğimizden dolayı çok üzgündük. Ama polis ağabeyler bizi çok sevdiğimiz annemizin mezarına getirdi. İki kez ilik nakli oldu ama kurtarılamadı. Annemizi çok özlüyoruz. Beni ve kardeşlerimi mutlu eden polislere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kardeşleri, annelerinin mezarına polis götürdü
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