Kayseri müzeler şehri oluyor

Ticaretin ve kültürün merkezi olan 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'ye çok özel ve önemli müzeleri kazandıracaklarını belirden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan'ın, Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe Sultan'ın, Melikgazi hazretlerinin, Seyyid Burhanettin'in şehri olan Kayseri'yi 'müzeler şehri' yapacaklarını söyledi.

"VELİ ALTINKAYA BASIN MÜZESİ HİZMETE SUNULACAK"

Başkan Memduh Büyükkılıç, hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Veli Altınkaya'nın gayretleri ile hazırlanan Basın Müzesi'nin de 'Veli Altınkaya Basın Müzesi' adı altında hizmete sunulacağını belirterek, "Hatırlanacağı üzere rahmetli Veli Altınkaya Başkanımızın basın müzesi ile ilgili talepleri söz konusu idi. Bu konuda hem bu çalışmayı sonlandırmaya yaklaştık. Aynı zamanda da kendisinin rahmetli olması ile buraya isminin verilmesinin şık olacağına karar verdik. Basın müzesinin adı artık Veli Altınkaya Basın Müzesi olacak" diye konuştu.

KADİM KENT KAYSERİ'YE YAPILACAK MÜZELER

6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kayseri'nin örnek bir şehir olarak anılması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında yapılacak müze projelerini ise şöyle sıraladı; "Kayseri'de önemli bir müze çalışması yapıyoruz. Kayseri Kent Müzesi Kayseri'nin tarihi süreciyle birlikte Kayseri'nin önem arz eden değerlerini içerisinde barındıracak olan ve Millet Bahçesi'nin içerisinde herkesin bir uğrak yeri olacağına inandığımız önemli bir müzeydi. Projesini hazırladık. İnşallah yakında ihalesi var. Bunlardan bir başkası Veli Altınkaya Basın Müzesi. Bütün bunların yanında Kültepe ve Mimar Sinan Müzesi var. Mimar Sinan Müzesi konusunda yarışma düzenledik. Bu konuda çıkacak projeye uygulaması ile projeye sonbahar itibariyle başlanır. Mimar Sinan'ın hem eserlerini içeren müze, hem de aynı zamanda mimarlarımız için uygulama merkezi mantığı içerisinde önemli bir çalışma merkezi olacak. Bunlara ilaveten Koramaz Vadisi'ndeki müzemiz var. Bu Ağırnas bölgesinde. Esnaf Sanatkarlarımızın Ahi Evran Müzesi'nin yenileme çalışmaları var. Mehmet Akgül Müzesi var. Paleontoloji Fosil Müzesinin de projesi hazırlandı" dedi.