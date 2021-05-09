KBB’de 5 bin 700 çalışanın ikramiyesi yattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın söz verdiği ve sözleşme öncesi artırdığı ikramiyeler hesaplara yattı. 5 bin 700 personeli ilgilendiren bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi ilgili personelin hesaplarına yatırıldı. Belde AŞ personeli tarafından memnuniyetle karşılanan ödemeyle Büyükşehir çalışanlarının yüzü bir kez daha güldü.

YÜZDE 60'LIK ZAM YAPILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz aylarda imzalanmıştı. 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak sözleşme kapsamında en düşük işçi ücretlerine yüzde 60 zam yapılarak rekor kırılmıştı.Sözleşme törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın büyük sürprizi de damga vurmuştu. Sözleşmede yer alan Ramazan Bayramı ikramiyesini 500 TL'den 1000 TL'ye çıkardığını duyuran Başkan Büyükakın, 1000 TL olarak belirlenen Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 4.900TL OLMUŞTU

Çalışanların yüzünü güldüren toplu iş sözleşmesiyle Belde A.Ş'de en düşük ücretle çalışan 2.500 işçinin ücretlerinde toplamda yüzde 60 oranında artış sağlanmıştı. Bu zam oranıyla 1 Ocak itibariyle personelin en düşük günlük ücreti 157,4 TL'ye çıkarken, evli ve çocuklu bir çalışanın giydirilmiş maaşı net 4.900 TL olmuştu.