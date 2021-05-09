Kiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdı

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce kiracısı ile evden çıkması konusunda tartışan bir kişi, tekrar evinin yanına gelerek kiracısı ile yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile sinirlenen adam eline aldığı 2 metre uzunluğundaki sopa ile sağa sola saldırmaya başladı. Şahıs bir evin pencerelerine de vurarak camlarını kırdı.