Kıskançlık krizi kanlı bitti! Doktor eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Ankara Çankaya İlçesi'nde yaşayan Mehmet Erdoğan (45) ile eşi Zeynep Erdoğan (47) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etti. Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, polis ekiplerine ve yakınlarına haber verdi.





Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 bıçak darbesi alan Zeynep E'nin öldüğünü belirledi. Op. Dr. Zeynep E'nin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenildi.





Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.



Zanlının, ilk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim." dediğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.