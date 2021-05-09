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Giriş Tarihi: 10.5.2021 03:00

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Doktor eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kıskançlık krizi kanlı bitti! Doktor eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

'da karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kıskançlık krizine giren Mehmet Erdoğan doktor olan eşinin ve 14 yaşındaki çocuğunun ellerini bağlayarak işkence etti. Ardından gözü dönmüş cani, doktor eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Ankara Çankaya İlçesi'nde yaşayan Mehmet Erdoğan (45) ile eşi Zeynep Erdoğan (47) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etti. Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, polis ekiplerine ve yakınlarına haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 bıçak darbesi alan Zeynep E'nin öldüğünü belirledi. Op. Dr. Zeynep E'nin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının, ilk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim." dediğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kıskançlık krizi kanlı bitti! Doktor eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
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