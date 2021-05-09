Kocaeli’nin Ata Tohumları toprakla buluştu

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ulusal bir proje haline dönüşen Ata Tohumu, 2019 yılında başlayan ilk tohumlama sürecinin ardından, meyvelerini ve mahsullerini vermeye başladı. Bu kapsamda Kocaeli'nde yer alan ürünlerden Kandıra'nın sivri kıl biberi, Turuncu domatesi ve çeri kokteyl domatesi olmak üzere 11 çeşit ürün, Tohumculuk yasasına bağlı olarak güvence altına alındı.

3 BİN ATA TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU

Projeye katkı sağlamak amacıyla, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 55 üreticiden 256 "Ata Tohumu''nu alarak, Orman Bakanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile ulaştırdı. Proje kapsamında bugün ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları ile elde edilen 3 bin Ata tohumu toprakla buluştu.

HAYIRLI OLSUN

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından elde edilen 3 bin fide, gen kaynaklarının korunması kapsamında, Karamürsel ilçesinden Serap Aslan ve Gölcük İlçesinden Ayşe Temel' in bahçelerine dikildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil " Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin ifade ettiği üzere Geçmişimiz ve geleceğimiz olan Ata Tohumlarımıza sahip çıkma noktasında Müdürlüğümüz tüm imkânlarıyla geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyor. Bu vesileyle bugün burada toprakla buluşturduğumuz Ata Tohumunda ürettiğimiz fidelerimizin Ülkemiz ve İlimiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

ÜCRETSİZ VERİLECEK

İl Müdürü Çil'in konuşması sonrasında, tohumlar pandemi koşullarına da uygun olarak Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Şener Atak, Karamürsel İlçe Müdürü Akın Atlıbatur, Proje Ekibi Başkanı Ali Koç, Proje ekibinden Ayşe Köşker Yaman tarafından toprakla buluştu. Ata Tohumlarından üretilen fidelerin ise projelendirilerek diğer üreticilere ücretsiz verileceği belirtildi.