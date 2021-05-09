Marmara Denizi'nde tehlike büyüyor! 'Zemin tamamen salyaya bürünmüş'

Yolculardan Sait Sancak da durumun Marmara Denizi'ndeki bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Ben 15 senedir Büyükada ve Heybeliada'ya gider gelirim, ben böyle bir durumla karşılaşmadım. Yani 15 senedir doğa bunu hiç üretmiyor muydu? Şimdiye kadar belediyenin bunu temizleyecek ekipmanı, malzemesi yok mu ki bu rezilliği biz görmek, koklamak zorundayız? Kesinlikle pis bir durum. Belediyenin buna bir müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise müsilajın alglerin aşırı üremesi sonucunda gerçekleşen mevsimsel biyolojik süreç olduğu belirtildi.

Marmara Denizi gibi kapalı yerlerde müsilajın daha kolay meydana gelebildiği aktarılan açıklamada, "Akıntı sistemleri, sıcaklık, tuz oranı gibi birçok ayrı koşul deniz salyası oluşumunda etkili olabilmektedir. Müsilaj olayı çok uzun sürmeyecek bir doğa olayı olup, en fazla 1-2 ay içerisinde deniz suyunun tamamen ısınması ve mevsim sıcaklığının normal değerlere ulaşması ile ortadan kalkabilecek bir süreçtir." denildi.

Açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakasından numuneler alındığı kaydedilerek, "Çıkan raporda, numunelerin içeriğinde hidrokarbon türevli atık olmadığı görülmekle birlikte yaşanan bu sürecin herhangi bir kirlilik olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.