Mayıs'ta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü

BAYBURT'TA KAR SÜRPRİZİ

Karadeniz'in yüksek kısımları ise kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası'nı da beyaz örtü kapladı.