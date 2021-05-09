Mayıs'ta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Kış aylarının bitmesiyle birlikte hava sıcaklığı ciddi şekilde artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta özellikle Karadeniz'de ve doğuda sıcaklığın düşeceğini aktardı.
BAYBURT'TA KAR SÜRPRİZİ
Karadeniz'in yüksek kısımları ise kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası'nı da beyaz örtü kapladı.
BAZI ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI
Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışı etkili olan yayla yolunda bazı araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
HANDÜZÜ YAYLASI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Öte yandan Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz'in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü.
"10 GÜNDÜR YANAYİDUK, ŞİNDİ DONAYİRUK"
Yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaşın Rize şivesi ile "10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk" demesi herkesi güldürdü.