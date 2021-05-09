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Giriş Tarihi: 9.5.2021 19:52 Son Güncelleme: 9.5.2021 20:18

Mayıs'ta sürprizi! yaylaları beyaza büründü

DHA
Mayıs'ta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü

Doğu 'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından 'ta bulunan 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Bölgede bulunan vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Kış aylarının bitmesiyle birlikte hava sıcaklığı ciddi şekilde artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta özellikle Karadeniz'de ve doğuda sıcaklığın düşeceğini aktardı.

BAYBURT'TA KAR SÜRPRİZİ

Karadeniz'in yüksek kısımları ise kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası'nı da beyaz örtü kapladı.

BAZI ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdi.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

Kar yağışı etkili olan yayla yolunda bazı araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

HANDÜZÜ YAYLASI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz'in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü.

"10 GÜNDÜR YANAYİDUK, ŞİNDİ DONAYİRUK"

Yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaşın Rize şivesi ile "10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk" demesi herkesi güldürdü.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
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Mayıs'ta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
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