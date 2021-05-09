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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:26 Son Güncelleme: 9.5.2021 15:34

il il uyardı: Zirai don...

AA
Meteoroloji il il uyardı: Zirai don...

Meteorolojiden il il uyarı geldi. Beş ilde sıcaklığın gece ve sabah sıfırın altına düşeceği ifade edilirken zirai don uyarısına bulunuldu.

Sıcaklığın gece ve sabah sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalması bekleniyor.

GECE VE SABAH SAATLERİNDE SIFIR DERECE VE ALTINA DÜŞECEK

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde, pazartesi ve salı günü gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Zirai don...
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