Muğla Büyükşehir Belediyesi şoförleri ayırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi için açıkladığı destek paketine, İçişleri Bakanlığına bağlı hizmet yürüten şoförleri dahil etmedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız' sloganıyla yola çıkmasına karşın pandemi döneminde şoförleri ikiye böldü.

nakit olarak 3 milyon 747 bin 500 lira destek sağlayacağını açıklayan Büyükşehir, BB ve S plakalı özel toplu taşıma araç sahiplerine destek verirken TM plakayla hizmet eden şoförleri destek paketi kapsamına almadı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Marmaris'te taşımacılık yapan 51 Nolu Armutalan Karayolu Taşıma Kooperatifi, 21 Nolu İçmeler Karayolu Taşıma Kooperatifi üyeleri ve T plakalı taksiciler, CHP'li belediyenin esnafa destek paketine dahil edilmedi.

KENDİ BÜNYESİNDE OLMAYAN ŞOFÖRLERE MOBİNG

İçişleri Bakanlığına bağlı tahditli TM plakayla Marmaris'te taşımacılık yapan 51 Nolu Armutalan Karayolu Taşıma Kooperatifi Başkanı Orhan Can, "Muğla Büyükşehir Belediyesinin bize karşı uyguladığı çifte standarttan dolayı mağduriyetimizi Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a aktardık. Cumhurbaşkanımız da bize 'Şehir içinde otobüsün ne işi var? Marmaris bunun için uygun değil. Siz minibüs olarak çalışmanıza devam edin. Tahditinizden çıkmayın. Bu şekilde devam edin' dedi. Biz de belediye bünyesinde çalışmayı kabul etmedik. Biz İçişleri Bakanlığına bağlı tahditli plakayla hizmet etmeye devam ettik. Bu yüzden belediye bize her fırsatta, mobing uyguluyor, ayrımcılık yapıyor. Sudan sebeplerle, dakika hesabı yaparak bize yaptırım uyguluyor. Bundan dolayı mahkemelik olduk. Konu yargıya taşınınca, belediye ayrımcılık yapmadığını savunuyor. Ama bize en küçük bir şey de yaptırım uygulanıyor. Son olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesinin esnafa destek paketinde biz yokuz. Ben, Marmaris Şoförler Odasının 2022'de yapılacak olan kongresinde başkanlığa adayım. Çünkü biz sahipsiz kaldık." ifadelerini kullandı.