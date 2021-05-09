Nesli tükenmekte olan Şah kartalı, yaralı bulundu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Işıklar Köyü'nde Işıklar Köyü Muhtarı Ali Bedir ve arkadaşları tarafından bulunan Şah kartal, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Nesli tükenmekte olan ve açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen Şah kartalı, veteriner ekiplere teslim edildi.

Işıklar Köyü Muhtarı Ali Bedir'e ve arkadaşlarına teşekkür eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, 7/24 gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirterek, Şah kartalını tedavisinin ardından doğal hayatına bırakılacaklarını bildirdi.