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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:04 Son Güncelleme: 9.5.2021 15:08

Pazardaki taşlı sopalı pazar kavgası kamerada!

DHA
Pazardaki taşlı sopalı pazar kavgası kamerada!

'da pazarcılar ile Suriye uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Çiftlik Cumartesi Pazarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu kişiler, pazarcılarla nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sonrası pazardan ayrılan kişiler bir süre sonra kalabalık bir şekilde pazara geldi. Pazarcılar ile tekrar başlayan sözlü tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga eden kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişilerin birbirlerine vurduğu, bazı kişilerin taş attığı, kavgada bir kişinin yere düştüğü görülüyor.

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Pazardaki taşlı sopalı pazar kavgası kamerada!
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