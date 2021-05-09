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Giriş Tarihi: 9.5.2021 19:58

Prefabrik yangını korkuttu

ABBAS ÇAKAR
Prefabrik yangını korkuttu

Kocaeli İzmit İlçesinde akşam saatlerinde çıkan prefabrik yangını korku dolu dakikalar yaşattı.

Kocaeli İzmit İlçesi Alkahya Merkez Mahallesi Yeşildere Sokak'ta bulunan ve Salih Duman'a ait olduğu öğrenilen prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evde bulunanlar kendilerine dışarıya atarak hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Bölgeye kısa sürede itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen Senem Duman,'a da 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Prefabrik evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Prefabrik yangını korkuttu
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