Prefabrik yangını korkuttu

Kocaeli İzmit İlçesi Alkahya Merkez Mahallesi Yeşildere Sokak'ta bulunan ve Salih Duman'a ait olduğu öğrenilen prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evde bulunanlar kendilerine dışarıya atarak hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Bölgeye kısa sürede itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen Senem Duman,'a da 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Prefabrik evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.