Putin Alanya’daki Rus gaziye mektup gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin yıldönümü dolayısıyla savaş gazilerinin, askerlerin ve Rusya halkının Zafer Günü'nü kutladı.

Putin, Türkiye'de yaşayan gazileri de unutmadı. Putin, 9 yıldır Alanya'da yaşayan 90 yaşındaki Rus uyruklu İkinci Dünya Savaşı gazisi Marlen Losifovich'e tebrik mektubu gönderdi. Losifovich'a mektubu Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz iletti.

Putin gönderdiği mektupta, "Sayın Marlen Losifovich! Zafer Bayramı'nı içten ve kalpten tebrik etmek istiyorum. Bu yıl, en acımasız ve kanlı savaşın trajik başlangıcının ardından 80 yıl geçti. Savaş çok fazla keder ve insan kaybı getirdi, insanların kaderlerinde derin bir iz bıraktı. Ama siz ve yoldaşlarınız, tüm Sovyet halkı yüksek Kurtuluş misyonunu onurlandırdınız. Nazizmi ezdiler, Avrupa halklarını kölelikten kurtardılar. Büyük anıların anılarını kazananları dikkatle saklamak ve çocuklara aktarmak bizim görevimizdir. Sağlık, başarı ve refah diliyorum." ifadelerine yer verdi.