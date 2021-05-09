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Giriş Tarihi: 9.5.2021 11:46 Son Güncelleme: 9.5.2021 11:46

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün olacak?

Mübarek Kadir Gecesi ile beraber olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihleri için geri sayım sürüyor. Bu yıl tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorusu netlik kazandı. İşte, Diyanet takvimi ile tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, bitiyor ve tatili kaç gün sorularının cevapları

Ramazan Bayramı tarihleri yaklaşıyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz ve Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girmemizle birlikte, bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, hangi gün ve tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü tarihi de Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;

AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet'in takvimine göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

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2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Üç gün sürecek olan 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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