Sahte "Seyahat izin belgesi" satan dolandırıcı yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ni harekete geçiren olay 6 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. T.E. isimli bir kişi; "Seyahat İzin Belgesi" almak için Kağıthane Kaymakamlığı'na başvurdu. İddiaya göre seyahat için gerekli izin alamayan T.E.'nin Kaymakamlık kapısında yolunu kesen bir kişi; T.E.'ye kendisine 400 lira karşılığında "Seyahat İzin Belgesi" düzenleyebileceğini söyledi. Ödemeyi yapan T.E., izin belgesinin sahte olduğunu fark edince Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve şikayetçi oldu. "Tanıdıklarım var" diyerek tuzağa düşürdüğü kişileri dolandıran şüphelinin geçmişte düzenlenen izin belgelerini üzerinde değişiklikler yaparak ve renkli fotokopiyle çoğaltarak hazırladığı saptandı.

EVİNDEN DE SAHTE İZİN BELGELERİ ÇIKTI

"Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması açan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu kişinin Kaymakamlık binası önünde dolaştığını ve izin alamayan kişileri aynı yöntemle dolandırdığını tespit etti. Dolandırıcının, mağdur T.E.'ye 400 lira karşılığında verdiği izin belgesinin bir yıl öncesine ait olduğu ve renkli fotokopi ile çoğaltıldığı ve üzerinde deformasyon yapıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği saptanan T.T. (49) isimli şüpheli; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş üç sahte "Seyahat İzin Belgesi" daha ele geçirildi. "Dolandırıcılık" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli T.T., "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.