Şanlıurfa'da Filistin'e destek konvoyu

"Filistin halkı yalnız değildir" mesajı verilen açıklamaların ardından bu akşam da Filistin'e destek için konvoy düzenlendi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın "Türkiye'nin her tarafında eylemler yapacağız, buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde konvoylar düzenleyeceksiniz, Filistin bayraklarını alacaksınız ve Türkiye'nin her tarafında bu konvoylarla gezeceksiniz" çağrısı üzerine düzenlendiği belirtilen konvoya çok sayıda araç katıldı.