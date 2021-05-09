Şanlıurfa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve kronik rahatsızlıkları bulunan 68 yaşındaki Naciye Ö'den, yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. Telefonlarına da cevap vermeyen Naciye Ö'nün hayatından endişelenen yakınları durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi polis ekiplerinin eşliğinde evin kapısını kırdı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede 68 yaşındaki Naciye Ö. ölü olarak buldu. Sağlık ekipleri yapılan ilk kontrolde 68 yaşındaki Naciye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Naciye Ö'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Naciye Ö.'nün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.