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Giriş Tarihi: 9.5.2021 13:16

’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

’da yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Naciye Ö, ölü olarak bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve kronik rahatsızlıkları bulunan 68 yaşındaki Naciye Ö'den, yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. Telefonlarına da cevap vermeyen Naciye Ö'nün hayatından endişelenen yakınları durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi polis ekiplerinin eşliğinde evin kapısını kırdı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede 68 yaşındaki Naciye Ö. ölü olarak buldu. Sağlık ekipleri yapılan ilk kontrolde 68 yaşındaki Naciye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Naciye Ö'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Naciye Ö.'nün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu
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