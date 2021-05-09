Şehir Hastanesinde sürpriz ziyaret

Anneler Günü nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'nde yeni doğum yapmış anneler ile tedavi gören kadın hastaları, hastane yöneticileri ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Ahmet Kılıç, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, anne olanları da tebrik etti. Kadın hastalarla bir süre sohbet eden Kılıç, hediye ettiği karanfil ile anneler gününü kutladı.

"CENNET SİZİN AYAKLARINIZIN ALTINDA"

Annelerin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olduğunu dile getiren Vekil Kılıç yaptığı açıklamada, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' diyen bir kültürün evlatlarıyız. Anneler Günü vesilesiyle Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve yeni anne olan annelerimizi ziyaret ederek tebrik ettik. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlu olsun" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastalarla da bir süre görüşen Kılıç, hastane ve verilen sağlık hizmeti hakkında da bilgiler aldı.