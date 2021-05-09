Şehit annesine, jandarmadan sürpriz

Erzurum'da şehit annesini, jandarma ekipleri unutmadı. Erzurum İl Jandarma ekipleri, 10 Temmuz 1997 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen İhsan Erdoğan'ın annesi Güllü Erdoğan'ın anneler gününü kutladı. 24 yıl önce oğlunu şehit veren Erdoğan'ın Uzuzundere ilçesindeki evine giden ekipler, ellerinde çiçeklerle sürpriz yaptı.

Anneler Günü'nü kutlayan jandarma personelini karşısında gören Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın selamlarını ileten jandarma ekipleri, anne Erdoğan ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Erdoğan ziyaretine gelen jandarma personeline teşekkür ederek şunları söyledi; "Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Sizler varsınız, herkes var, devlet var büyüklerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin gelmesiyle mutlu oluyorum."