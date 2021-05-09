Senin annen bir melek

Koronavırüsle kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının neredeyse 1.5 yıldır evleri çalıştıkları hastaneler oldu. 'Koronavirüsü bulaştırırım' endişesiyle kimi yavrularından, kimi biricik annelerinden ayrı kaldı. Evlatlarının ve Türk halkının gözünde bir melek olan sağlık çalışanı annelerin SABAH'a anlattıkları:Oğlum Efe geçen yıl ailemin yanında Ordu'daydı. Geçen ay İstanbul'a getirdim ama yine mesafeli olacağız.Oğlum Emir 3 yaşında. Salgının başında 1.5 yaşındaydı. Geçen yıl Anneler Günü'nde Kovid geçirmiştim. 3 ay yavrumdan ayrı kaldım. Oğlumun bronşiti, eşimin astımı var. Bu Anneler Günü'nde birlikteyiz ama uzağız.İki kızıma sarılmayalı aylar geçti.Geçen yıl Anneler Günü'nde nöbetçiydim, oğlumdan ayrıydım. Bu defa nöbet yok ama mesafeliyiz.Eşimle annelerimiz de memlekette olduğu için oğlum Kerim Tuna'ya bugüne kadar kuzenim baktı.Kızımla ilk Anneler Günü'müz ama mesafeliyiz.Afyon'daki annemle 1.5 yıldır hiç görüşemedik. Bu Anneler Günü de ayrıyız.Salgın başladığında aileme bulaştırmamak için 4 ay otelde kaldım. İki yıldır Anneler Günü salgının gölgesinde geçiyor.