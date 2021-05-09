Senin annen bir melek

Koronavırüsle kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının neredeyse 1.5 yıldır evleri çalıştıkları hastaneler oldu. 'Koronavirüsü bulaştırırım' endişesiyle kimi yavrularından, kimi biricik annelerinden ayrı kaldı. Evlatlarının ve Türk halkının gözünde bir melek olan sağlık çalışanı annelerin SABAH'a anlattıkları:
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şebnem Cihan (Sorumlu Hemşire):
Oğlum Efe geçen yıl ailemin yanında Ordu'daydı. Geçen ay İstanbul'a getirdim ama yine mesafeli olacağız.
Meliha Özdoğan (Hemşire):
Oğlum Emir 3 yaşında. Salgının başında 1.5 yaşındaydı. Geçen yıl Anneler Günü'nde Kovid geçirmiştim. 3 ay yavrumdan ayrı kaldım. Oğlumun bronşiti, eşimin astımı var. Bu Anneler Günü'nde birlikteyiz ama uzağız.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meryem Kalkavan (Hemşire):
İki kızıma sarılmayalı aylar geçti.
Beyza Çelik (Hemşire):
Geçen yıl Anneler Günü'nde nöbetçiydim, oğlumdan ayrıydım. Bu defa nöbet yok ama mesafeliyiz.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksel Şentürk (Hemşire):
Eşimle annelerimiz de memlekette olduğu için oğlum Kerim Tuna'ya bugüne kadar kuzenim baktı. Özge Atak (Hemşire):
Kızımla ilk Anneler Günü'müz ama mesafeliyiz.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
: Kübra Öz (Hemşire):
Afyon'daki annemle 1.5 yıldır hiç görüşemedik. Bu Anneler Günü de ayrıyız. Zeynep Demir (Hemşire):
Salgın başladığında aileme bulaştırmamak için 4 ay otelde kaldım. İki yıldır Anneler Günü salgının gölgesinde geçiyor.