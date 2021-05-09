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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:21 Son Güncelleme: 9.5.2021 16:01

SON DAKİKA! Bu görüntü sosyal medyayı karıştırdı! Tebrik eden de oldu, tepki gösteren de...

DHA
SON DAKİKA! Bu görüntü sosyal medyayı karıştırdı! Tebrik eden de oldu, tepki gösteren de...

Son dakika haberler... 'dan 'a giden isimli kadının mola tesisinde yemek yediği sırada yanına gelen köpeği kullandığı kaşıkla beslemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kadının paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken, bazı kişilerin bu harekete tepki gösterdiği bazı kişilerin de takdir ettiği görüldü.

Kahramanmaraş'a seyahat eden Sema Şenol isimli kadın, dinlenmek ve yemek için bir konaklama tesisinde mola verdi. Şenol, yemek yerken bu sırada yanlarına sokak köpeği geldi. Köpeğin aç olduğunu fark eden Sema Şenol, yemek yediği kaşıkla köpeğe de yedirdi.

Köpeği kendi yediği köfte ve pilavla besleyen Şenol, o anları sosyal medyada da paylaştı.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Şenol'un köpeğe kaşıkla yemek yedirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. 1 milyon 300 bin kez izlenen video yaklaşık 4 bin de yorum aldı. Yorum yapanlar ise Sema Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü.

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Bazı kullanıcılar köpeğe kaşıkla yemek yedirmenin yanlış olduğunu, o kaşığın başka insanlar tarafından da kullanılacağını, köpeğin önünde bir kap bırakılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise aç bir hayvana şefkat gösterip onu beslemenin kaşıktan daha öneli olduğunu söyledi.

Öte yandan köpeğin karnını doyurup ayrıldıktan sonra garsonun Sema Şenol köpeğe gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederek, daha sonra kullanılmaması için kaşığı çöpe attığı belirtildi.

Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu | Video

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SON DAKİKA! Bu görüntü sosyal medyayı karıştırdı! Tebrik eden de oldu, tepki gösteren de...
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