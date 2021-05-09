Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Burdur'da skandal görüntü! Çırılçıplak çatıya çıktı, sonra da...
Giriş Tarihi: 9.5.2021 16:13

SON DAKİKA! 'da skandal görüntü! Çırılçıplak çatıya çıktı, sonra da...

DHA
SON DAKİKA! Burdur'da skandal görüntü! Çırılçıplak çatıya çıktı, sonra da...

Akıllara durgunluk veren olay bugün öğle saatlerinde 'da yaşandı. Çatıda çıplak şekilde dolaşıp, yatan H.A. (51) paniğe neden oldu. Adamın intihar edeceğini düşünen kişiler polise ihbarda bulundu. H.A. olay yerine gelen polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Burdur'da skandal görüntü! Çırılçıplak çatıya çıktı, sonra da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA