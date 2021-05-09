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Giriş Tarihi: 9.5.2021 23:19 Son Güncelleme: 9.5.2021 23:19

sonuçları belli oldu! Online ile çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı burada

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı burada

Online aracılığıyla her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) - canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (9 Mayıs 2021 Pazar) günü canlı çekilişle şans oyunu severlere duyuruldu. üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar, 9 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını merak ederek 9 Mayıs MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.

MPİ Süper Loto sonuçları, her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de MP TV ile Youtube canlı yayınında belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak 9 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun şekilde 9 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Süper Loto sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Mayıs Süper Loto sonuçları: 29 - 56 - 48 - 58 - 7 - 53


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı burada
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