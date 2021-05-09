Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı

MPİ Süper Loto sonuçları, her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de MP TV ile Youtube canlı yayınında belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak 9 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun şekilde 9 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 9 Mayıs Süper Loto sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları şu şekilde;