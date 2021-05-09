Telefondan İnstagram Hesap Dondurma Linki 2021 - İOS Ve Android Mobilden İnstagram Dondurma

İnstagram hesabına geçici bir süreliğine ara vermek isteyenler bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle uygulama üzerinden araştırma yapıyor. İnstagram uygulaması üzerinden bu özellik henüz aktif hale getirilmezken, telefondan İnstagram hesap dondurma işlemi de bu noktada büyük merak konusu oluyor. İOS ve Android cihazları üzerinden İnstagram hesap dondurma linki ile işlem yapmak isteyenler doğru yerdeler. İnstagram hesap dondurma 2021 işlemini telefon üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

TELEFONDAN İNSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ

İnstagram, günümüzün en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarının başında yer alıyor. 1 milyarı aşkın üyeye sahip olan İnstagram'ı birçok kişi ise çeşitli nedenlerden dolayı dondurmak istiyor. İOS ve Android uygulamalar üzerinden ise bu işlem gerçekleştirilemiyor.

İnstagram hesap dondurma linki 2021 ile telefon üzerinden hesabına geçici olarak ara vermek isteyenler doğru yerdeler. Telefonunuzdan Instagram'ın resmi internet sitesine girerek İnstagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirmek için tüm ayrıntılara ve doğrudan bağlantı linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOS VE ANDROİD MOBİL ÜZERİNDEN İNSTAGRAM HESAP DONDURMA

Hesabınızda geçici olarak ara vermek için öncelikle İnstagram hesap dondurma linkine tıklayınız.

İnstagram hesabınıza ara vermek için size sunulan seçeneklerden bir tanesini seçiniz.

İnstagram hesabınızın şifresini giriniz.

Hesabı dondur butonuna tıklayarak bu işlemi tamamlayınız.

İNSTAGRA HESAP DONDURMA SONRASI HESABI YENİDEN AÇMA

Dondurulan hesabınızı yeniden aktif hale getirmek için izleyeceğiniz adımlar oldukça basittir. Bu noktada hesabınızı aktifleştirdikten sonra 6 gün süreyle yeniden dondurma işlemini yapamayacağınızı öncelikle bilmeniz gerekmektedir.

İnstagram hesabınızın mail adresi ve telefon numarası ile birlikte şifresini yazarak platforma yeniden giriş sağlayabilirsiniz.

İNSTAGRAM'IN EN BEĞENİLEN ÖZELLİKLERİ

İnstagram'da hikaye paylaşma özelliği başta olmak üzere kullanıcıların hoşuna giden birçok özellik yer almaktadır. Kullanıcılar günlük yaşantılarında diledikleri anın fotoğrafını çekerek 24 saat süre ile story paylaşabilir.

İnstagram' da görüntülü konuşmada gerçekleştirilebilmektedir. Hesabınızda ekli olan arkadaşlarınız ile görüntülü olarak konuşabilirsiniz.

Anlık mesajlaşma ve sesli konuşma da yine bu platformun en sevilen özellikleri arasında yer alır.